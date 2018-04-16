Home Latest The timeline of Connor Clegg’s administration LatestNewsUniversity The timeline of Connor Clegg’s administration By Staff - Apr 16, 2018, 5:34 pm 48 0 <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span> Contributed By: Jessi Spain, Garrett McGinley, Sawyer Click